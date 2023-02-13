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ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по городу Пологи Запорожской области

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ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по городу Пологи Запорожской области, сообщила местная администрация.
ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по городу Пологи Запорожской области
  • Gettyimages.ru

«Город Пологи подвергся очередному обстрелу. Вооружённые формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью РСЗО HIMARS. Серьёзно пострадали жилые дома. Также повреждения получили городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи. Военных объектов в периметре ракетного удара не было», — приводит сообщение администрации ТАСС.

5 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о смерти мирного жителя города Пологи в результате обстрела со стороны ВСУ.

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