ВСУ выпустили четыре ракеты из HIMARS по городу Пологи Запорожской области, сообщила местная администрация.

«Город Пологи подвергся очередному обстрелу. Вооружённые формирования Украины нанесли четыре ракетных удара с помощью РСЗО HIMARS. Серьёзно пострадали жилые дома. Также повреждения получили городские коммуникации, центральный водопровод и высоковольтная линия электропередачи. Военных объектов в периметре ракетного удара не было», — приводит сообщение администрации ТАСС.

5 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил о смерти мирного жителя города Пологи в результате обстрела со стороны ВСУ.