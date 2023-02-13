Столтенберг: НАТО считает войной логистики нынешнюю стадию конфликта на Украине

Нынешняя стадия конфликта на Украине является войной логистики, считает генсек НАТО Йенс Столтенберг. Он призвал быстрее направлять военную технику и боеприпасы украинской армии.

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Его слова приводит ТАСС. Ветеран армии США Гленн Жирона ранее предупредил, что украинская армия столкнётся с проблемами, поскольку поставки американских танков Abrams на Украину будут сопровождаться логистическими трудностями.