На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за рубеж через благотворительный фонд

В офисе генпрокурора Украины сообщили о разоблачении руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам от службы в армии покинуть страну под видом волонтёров.

«При процессуальном руководстве прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что житель Киевской области разработал схему вывоза за рубеж военнообязанных мужчин с учётом действия военного положения в стране за $7,5 тыс.

Для этих целей подозреваемый создал благотворительный фонд и обещал уклонистам организовать выезд за границу по поддельным справкам о волонтёрской деятельности.

Мужчину поместили под стражу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

В конце января сотрудники пограничной службы Украины задержали на границе с Венгрией трёх уклонистов, один из которых выдавал себя за женщину.