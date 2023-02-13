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На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за рубеж через благотворительный фонд

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В офисе генпрокурора Украины сообщили о разоблачении руководителя благотворительного фонда, который помогал уклонистам от службы в армии покинуть страну под видом волонтёров.
На Украине раскрыли схему вывоза уклонистов за рубеж через благотворительный фонд
  • AP

«При процессуальном руководстве прокуроров Броварской окружной прокуратуры сообщено о подозрении руководителю благотворительного фонда по факту незаконной переправки лиц через государственную границу Украины», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что житель Киевской области разработал схему вывоза за рубеж военнообязанных мужчин с учётом действия военного положения в стране за $7,5 тыс.

Для этих целей подозреваемый создал благотворительный фонд и обещал уклонистам организовать выезд за границу по поддельным справкам о волонтёрской деятельности.

Мужчину поместили под стражу.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ограничения на выезд с территории страны мужчин без военного опыта снимут после окончания военного положения.

В конце января сотрудники пограничной службы Украины задержали на границе с Венгрией трёх уклонистов, один из которых выдавал себя за женщину.

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