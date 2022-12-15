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Минобороны: войска России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении

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Войска России заняли новые выгодные рубежи и позиции на Донецком направлении, сообщил представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
Минобороны: войска России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
  • РИА Новости

«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — рассказал он.

В течение суток ВСУ пытались восстановить положение своих войск в районах Северного и Красногоровки в ДНР, однако их контратаки были отражены.

«Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортёр и два автомобиля», — добавили в министерстве.

Как ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинка освобождена уже на 80%.

Также на окраинах Артёмовска в ДНР идут ожесточённые бои, отметил он.

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