Минобороны: войска России заняли новые выгодные рубежи на Донецком направлении
- РИА Новости
«На Донецком направлении российские войска продолжают наступательные действия, в результате которых заняты новые выгодные рубежи и позиции», — рассказал он.
В течение суток ВСУ пытались восстановить положение своих войск в районах Северного и Красногоровки в ДНР, однако их контратаки были отражены.
«Потери противника на данном направлении за сутки составили около 30 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортёр и два автомобиля», — добавили в министерстве.
Как ранее сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин, Марьинка освобождена уже на 80%.
Также на окраинах Артёмовска в ДНР идут ожесточённые бои, отметил он.