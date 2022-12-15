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Пушилин: на окраинах Артёмовска идут ожесточённые бои

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На окраинах Артёмовска в ДНР идут ожесточённые бои, бойцы Группы Вагнера «зажимают клещи», а украинские военные не считаются со своими потерями, сообщил врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин в эфире Первого канала.
Пушилин: на окраинах Артёмовска идут ожесточённые бои
  • РИА Новости

Ситуацию на окраине города он охарактеризовал как «реальную мясорубку».

«В Артёмовске ситуация меняется. Ребята «Вагнера», которые там работают, неимоверными усилиями зажимают клещи. Сейчас мы уже фиксируем бои на окраинах, причём с разных сторон. Бои там очень ожесточённые, противник упирается и не считается со своими потерями», — цитирует Пушилина РИА Новости.

После освобождения населённых пунктов в окрестностях Артёмовска у ВСУ ухудшатся возможности для снабжения группировки, отметил он.

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отмечал, что военная операция в районе Артёмовска идёт по плану, постепенно этот город окажется в котле.

В интервью Newsweek основатель американской ЧВК «Моцарт» Эндрю Мильбурн подтвердил, что украинская армия несёт большие потери, в частности это касается Артёмовского направления.

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