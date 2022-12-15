В МИД России заявили, что обеспокоены блокировкой Лачинского коридора
Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений», — сообщила Захарова на брифинге.
Она отметила, что Минобороны России и российский миротворческий контингент работают над деэскалацией обстановки, и выразила надежду на скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре.
Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору, который связывает Нагорный Карабах и Армению.