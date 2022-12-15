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В МИД России заявили, что обеспокоены блокировкой Лачинского коридора

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Российская сторона обеспокоена блокировкой Лачинского коридора, рассчитывает, что полноценное транспортное сообщение там будет восстановлено в ближайшее время.

Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Мы обеспокоены блокировкой Лачинского коридора, она вызвана разногласиями сторон по вопросу разработки рудных месторождений», — сообщила Захарова на брифинге.

Она отметила, что Минобороны России и российский миротворческий контингент работают над деэскалацией обстановки, и выразила надежду на скорейшее восстановление полноценного транспортного сообщения в Лачинском коридоре.

Ранее Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал обеспечить свободное и безопасное движение по Лачинскому коридору, который связывает Нагорный Карабах и Армению.

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