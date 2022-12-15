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Захарова: у США не получится уклониться от ответственности за террор против народа России

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала позицию США по вопросу действий Киева.

«Подобные действия киевского режима осуществляются с одобрения США, которые непосредственно участвуют в наведении артиллерийских и ракетных систем, предоставляют ВСУ спутниковую развединформацию», — заявила она.

По её словам, у США, которые фактически стали стороной конфликта, «не получится уклониться от причастности к развязанному киевским режимом террору против мирного населения России и снять с себя ответственность за смерти и разрушения, причинённые американским оружием по американской наводке».

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби в эфире ABC заявил, что американская сторона якобы не поощряет проведение Украиной операций внутри российской территории.

Ранее The Times со ссылкой на источник в Пентагоне писала, что США не настаивают на том, чтобы ВСУ не наносили ударов по территории России. Единственное, на чём настаивает Вашингтон, по словам источника, — это на том, чтобы целями ВСУ «не становились российские семьи».

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