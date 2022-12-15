Спикер парламента Киргизии не разрешил министру выступать на русском языке

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев во время заседания не разрешил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать с докладом на русском языке.

Об этом информирует РИА Новости. Во время заседания Кутманова попросила разрешения зачитать доклад на русском языке. «Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на киргизском?» — спросил Шакиев.