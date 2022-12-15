Спикер парламента Киргизии не разрешил министру выступать на русском языке
Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев во время заседания не разрешил министру природных ресурсов, экологии и технадзора Динаре Кутмановой выступать с докладом на русском языке.
Об этом информирует РИА Новости.
Во время заседания Кутманова попросила разрешения зачитать доклад на русском языке.
«Вы у кого спросили разрешения выступать на русском, почему не на киргизском?» — спросил Шакиев.
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