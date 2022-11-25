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Спикер парламента Киргизии призвал сменить советские названия районов Бишкека

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Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека.
Спикер парламента Киргизии призвал сменить советские названия районов Бишкека
  • РИА Новости
  • © Sputnik/РИА Новости

Как сообщило РИА Новости, об этом он заявил на первом Народном Курултае (собрании старейшин).

По его словам, в Киргизии есть населённые пункты и местности, названия которых заимствованы из других языков.

«Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека», — сказал Шакиев. 

Отмечается, что Бишкек делится на четыре района: Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.

Ранее парламент Киргизии большинством голосов одобрил передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану. 

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