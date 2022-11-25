Спикер парламента Киргизии призвал сменить советские названия районов Бишкека

Спикер парламента Киргизии Нурланбек Шакиев призвал сменить советские названия районов Бишкека.

Как сообщило РИА Новости, об этом он заявил на первом Народном Курултае (собрании старейшин).

По его словам, в Киргизии есть населённые пункты и местности, названия которых заимствованы из других языков.

«Нужно срочно переименовать названия районов Бишкека», — сказал Шакиев.

Отмечается, что Бишкек делится на четыре района: Первомайский, Свердловский, Октябрьский и Ленинский.

Ранее парламент Киргизии большинством голосов одобрил передачу Кемпир-Абадского водохранилища Узбекистану.