В Народной милиции ЛНР сообщили об увеличении числа украинских диверсантов в зоне боёв

Офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко отметил увеличение количества украинских диверсионно-разведывательных групп в зоне боевых действий.

«В зоне ответственности НМ ЛНР отмечается увеличение количества диверсионно-разведывательных групп противника», — цитирует его РИА Новости.

По словам Марочко, основной задачей диверсантов является вскрытие позиций российских военных, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня.

12 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва.

Позже он уточнил, что ВСУ повредили мост в селе Константиновка, которое находится в пригороде Мелитополя.

По словам Рогова, за подрывом моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка стоят украинские диверсанты.