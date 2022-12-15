В Народной милиции ЛНР сообщили об увеличении числа украинских диверсантов в зоне боёв
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«В зоне ответственности НМ ЛНР отмечается увеличение количества диверсионно-разведывательных групп противника», — цитирует его РИА Новости.
По словам Марочко, основной задачей диверсантов является вскрытие позиций российских военных, определение скопления вооружения и техники, а также корректировка артиллерийского огня.
12 декабря председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва.
Позже он уточнил, что ВСУ повредили мост в селе Константиновка, которое находится в пригороде Мелитополя.
По словам Рогова, за подрывом моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка стоят украинские диверсанты.