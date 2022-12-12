Рогов: подрыв моста в пригороде Мелитополя осуществили украинские диверсанты
Об этом он сказал РИА Новости.
«За подрывом моста стоят диверсанты режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — подчеркнул Рогов.
Он добавил, что инцидент расценивается властями Запорожской области как теракт.
Ранее Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва.
Позже он уточнил, что ВСУ повредили мост в селе Константиновка, которое расположено в пригороде Мелитополя.
Движение по мосту приостановлено после взрыва.