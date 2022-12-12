Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что за подрывом моста в пригороде Мелитополя в районе села Константиновка стоят украинские диверсанты.

Об этом он сказал РИА Новости.

«За подрывом моста стоят диверсанты режима (президента Украины Владимира. — RT) Зеленского», — подчеркнул Рогов.

Он добавил, что инцидент расценивается властями Запорожской области как теракт.

Ранее Рогов сообщил, что в Мелитополе прозвучали два мощных взрыва.

Позже он уточнил, что ВСУ повредили мост в селе Константиновка, которое расположено в пригороде Мелитополя.

Движение по мосту приостановлено после взрыва.