Украинские военные обстреляли Киевский район Донецка

ВСУ выпустили три снаряда калибра 155 мм по Киевскому району Донецка.

Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению населённый пункт Орловка — город Донецк (Киевский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что украинские военные выпустили 40 ракет из РСЗО БМ-21 «Град» по Ворошиловскому и Киевскому районам Донецка.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел центра города 15 декабря самым массированным с 2014 года.