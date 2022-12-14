Замминистра обороны Украины не исключила новой волны мобилизации в стране в 2023 году
- РИА Новости
Об этом, как информирует ТАСС, Маляр заявила журналистам.
Согласно действующему указу, мобилизация на Украине должна завершиться 19 февраля.
Журналисты заявили заместителю министра, что с сотрудников многих украинских предприятий снимают бронь, и попросили рассказать о возможности новой волны мобилизации.
«Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны», — сказала она.
По её словам, «есть потери и потребность в восстановлении».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказал в увольнении с военной службы гражданам, которые отслужили год в условиях военного положения.