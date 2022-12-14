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Замминистра обороны Украины не исключила новой волны мобилизации в стране в 2023 году

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не исключила новой волны мобилизации в стране в 2023 году.
Замминистра обороны Украины не исключила новой волны мобилизации в стране в 2023 году
  • РИА Новости

Об этом, как информирует ТАСС, Маляр заявила журналистам.

Согласно действующему указу, мобилизация на Украине должна завершиться 19 февраля.

Журналисты заявили заместителю министра, что с сотрудников многих украинских предприятий снимают бронь, и попросили рассказать о возможности новой волны мобилизации. 

«Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны», — сказала она. 

По её словам, «есть потери и потребность в восстановлении».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказал в увольнении с военной службы гражданам, которые отслужили год в условиях военного положения.

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