Замминистра обороны Украины не исключила новой волны мобилизации в стране в 2023 году

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр не исключила новой волны мобилизации в стране в 2023 году.

Об этом, как информирует ТАСС, Маляр заявила журналистам.

Согласно действующему указу, мобилизация на Украине должна завершиться 19 февраля.

Журналисты заявили заместителю министра, что с сотрудников многих украинских предприятий снимают бронь, и попросили рассказать о возможности новой волны мобилизации.

«Эти вещи сложно прогнозировать, потому что мобилизация зависит от потребностей войны», — сказала она.

По её словам, «есть потери и потребность в восстановлении».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский отказал в увольнении с военной службы гражданам, которые отслужили год в условиях военного положения.