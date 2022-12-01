Зеленский отказал в демобилизации отслужившим год военным на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский отказал в увольнении с военной службы гражданам, которые отслужили год в условиях военного положения.

В ответе на соответствующую петицию он обратился к законам Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации». В них утверждается, что мобилизованных военнослужащих могут уволить в связи с возрастом,  состоянием здоровья, судебным приговором или по семейным обстоятельствам.

«А значит, в условиях действия правового режима военного положения увольнение мобилизованных военнослужащих с военной службы по другим основаниям не предусмотрено», — приводит РИА Новости ответ Зеленского на петицию.

Ранее депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что действие военного положения и всеобщей мобилизации продлено на Украине ещё на 90 дней.

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