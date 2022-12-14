До 100 украинских военных уничтожены ударами по скоплениям ВСУ на Купянском направлении
По данным ведомства, российские военнослужащие наносили артиллерийские удары по скоплениям живой силы и военной техники Украины в районах Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового в Харьковской области.
Также удары наносились в районе Новосёловского в ЛНР.
«Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов», — говорится в сводке.
5 декабря стало известно, что российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении в районе Табаевки.
Тогда там были уничтожены 65 украинских военных.