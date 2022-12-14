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До 100 украинских военных уничтожены ударами по скоплениям ВСУ на Купянском направлении

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На Купянском направлении огнём артиллерии ВС России по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ уничтожены до 100 украинских военнослужащих. Об этом сообщило российское Министерство обороны.

По данным ведомства, российские военнослужащие наносили артиллерийские удары по скоплениям живой силы и военной техники Украины в районах Синьковки, Котляровки, Табаевки и Берестового в Харьковской области.

Также удары наносились в районе Новосёловского в ЛНР.

«Уничтожено до 100 украинских военнослужащих, бронетранспортёр, боевая бронированная машина и шесть пикапов», — говорится в сводке.

5 декабря стало известно, что российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении в районе Табаевки.

Тогда там были уничтожены 65 украинских военных.

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