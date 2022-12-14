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Алиханов сообщил, что Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев

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Власти Литвы усложнили процедуру получения упрощённых транзитных документов для жителей Калининградской области. Возможности проехать через Литву на личном автомобиле почти нет. Об этом сообщил губернатор российского региона Антон Алиханов.
Алиханов сообщил, что Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
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«Упрощённый транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдаёт. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договорённостям по этому режиму», — сказал он РИА Новости.

Так, теперь усилены требования по предоставляемым документам. В частности, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД.

Среди этих причин: семья, родственники, работа, учёба «и некоторые другие» — рассказал Алиханов.

«Запись на подачу документов идёт на месяц вперёд», — отметил губернатор.

Он рассчитывает на то, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договорённости об упрощении процедуры получения УТД

Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что власти региона нашли альтернативный Шяуляй банку механизм оплаты транзита в Калининград через Литву.

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