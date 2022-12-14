Алиханов сообщил, что Литва усложнила получение транзитных документов для калининградцев
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«Упрощённый транзитный документ не терял свою силу, генконсульство Литвы в Калининграде по-прежнему его выдаёт. Однако Литва усложнила процедуру получения УТД, вернувшись к начальным договорённостям по этому режиму», — сказал он РИА Новости.
Так, теперь усилены требования по предоставляемым документам. В частности, установлен ограниченный список причин для обращения за УТД.
Среди этих причин: семья, родственники, работа, учёба «и некоторые другие» — рассказал Алиханов.
«Запись на подачу документов идёт на месяц вперёд», — отметил губернатор.
Он рассчитывает на то, что федеральный центр инициирует переговоры с целью достижения договорённости об упрощении процедуры получения УТД
Ранее руководитель пресс-службы правительства Калининградской области Дмитрий Лысков сообщил, что власти региона нашли альтернативный Шяуляй банку механизм оплаты транзита в Калининград через Литву.