Пушилин: ущерб, нанесённый Украиной ДНР, превышает 1,3 трлн рублей

Ущерб, который Украина причинила Донецкой Народной Республике, превышает 1,3 трлн рублей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Он отметил, что в данной цифре необходимо учитывать разрушенные предприятия, инфраструктуру.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов страны разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных зданий музеев в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.