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Пушилин: ущерб, нанесённый Украиной ДНР, превышает 1,3 трлн рублей

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Ущерб, который Украина причинила Донецкой Народной Республике, превышает 1,3 трлн рублей, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

«Если говорить только по разрушенному жилью, то цифры очень приблизительные, с 14 года — 1,3 триллиона рублей, даже более этой суммы», — цитирует РИА Новости Пушилина.

Он отметил, что в данной цифре необходимо учитывать разрушенные предприятия, инфраструктуру.

Ранее президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов страны разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных зданий музеев в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях.

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