Путин поручил выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев в новых регионах
- globallookpress.com
- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти... разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту повреждённых зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования», — сказано в документе.
Путин также поручил восстановить хранительские площади историко-краеведческих и военно-исторических музеев новых субъектов.
1 декабря Путин заявил о необходимости сделать всё, чтобы поддержать жителей новых регионов России.