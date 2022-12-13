Путин поручил выработать меры по восстановлению разрушенных зданий музеев в новых регионах

Президент России Владимир Путин поручил кабмину и властям новых регионов страны разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных зданий музеев в ДНР, ЛНР, а также Херсонской и Запорожской областях. Об этом говорится в перечне поручений главы государства на сайте Кремля.

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© Mikhail Metzel/Kremlin Pool

«Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти... разработать комплекс мер по восстановлению разрушенных и капитальному ремонту повреждённых зданий, модернизации технологического и экспозиционного оборудования», — сказано в документе. Путин также поручил восстановить хранительские площади историко-­краеведческих и военно-исторических музеев новых субъектов. 1 декабря Путин заявил о необходимости сделать всё, чтобы поддержать жителей новых регионов России.