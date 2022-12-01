Путин: необходимо сделать всё, чтобы поддержать жителей новых регионов России
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- © Mikhail Metzel/Kremlin Pool
Об этом он сказал на встрече с молодыми учёными в центре «Сириус».
«Это наши люди, поэтому мы, конечно, должны сделать всё для того, чтобы их поддержать», — заявил Путин.
Глава государства добавил, что поддержка должна касаться в том числе научной сферы.
Ранее Путин потребовал в максимально сжатые сроки интегрировать новые регионы России — ЛНР, ДНР, Херсонскую и Запорожскую области — в судебную систему страны.