РИА Новости: бойцы ВСУ попали под удар, выдав себя светом фонариков

На Купянском направлении российские военные нанесли удар по группе бойцов ВСУ, выдавших себя светом фонариков, сообщил командир группы специального назначения Западного военного округа.

По его словам, бойцы наблюдают за противником каждый день, в любую погоду.

«Сегодня утром наши «друзья» по ту сторону баррикад решили в лесопосадке посветить своими фонариками, что позволило нашему наблюдательному пункту их обнаружить. И теперь мы подготовили им сюрприз», — цитирует РИА Новости командира.

Отмечается, что по расположению ВСУ был нанесён удар из автоматических станковых гранатомётов (АГС).

Украинские военные понесли потери, уцелевшие отступили.

Ранее сообщалось, что на Купянском направлении мобилизованные военнослужащие вместе с контрактниками отразили пять атак украинской армии.