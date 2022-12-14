РИА Новости: мобилизованные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

На Купянском направлении мобилизованные военнослужащие вместе с контрактниками отразили пять атак украинской армии, сообщает РИА Новости.

«Шла вот эта бэха (БМП-1), а за ней шла пехота. Наши сапёры хорошо поработали. В этом месте стояла противобортовая мина. Она сработала, и сдетонировали ТМки (мина ТМ-62)», — рассказал российский военный.

Отмечается, что на данном направлении оборону держит подразделение, которое состоит как из кадровых военных, так и из мобилизованных.

По слова командира, он не проводит между ними разницы и относится ко всем одинаково.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что из 300 тыс. мобилизованных 150 тыс. человек находятся в зоне специальной военной операции (СВО) на Украине.

Российский президент отметил, что разговоры о дополнительной мобилизации в России в текущих условиях не имеют смысла.