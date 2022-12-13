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Пушилин призвал писать книги и снимать кино о событиях в Донбассе

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Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал писать книги и снимать кино о событиях в Донбассе.
Пушилин призвал писать книги и снимать кино о событиях в Донбассе
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

Об этом он сказал во время выступления на презентации в Москве книги экс-министра информации ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР».

«Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно», — заявил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, подвиги героев специальной военной операции включат в школьные учебники по истории.

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