Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал писать книги и снимать кино о событиях в Донбассе.

Об этом он сказал во время выступления на презентации в Москве книги экс-министра информации ДНР Елены Никитиной «Вопреки. Как я работала министром ДНР».

«Книги, фильмы про те события, которые сейчас происходят, должны быть после нас оставлены абсолютно точно», — заявил Пушилин, слова которого приводит РИА Новости.

Как ранее заявил глава Минпросвещения России Сергей Кравцов, подвиги героев специальной военной операции включат в школьные учебники по истории.