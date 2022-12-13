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Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актёром, но плохим политиком

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Владимир Зеленский был хорошим комиком, но этого недостаточно для политической карьеры, заявил в эфире программы The Jimmy Dore Show бывший аналитик ЦРУ Рэй Макговерн.
Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актёром, но плохим политиком
  • globallookpress.com
  • © President Of Ukraine/Keystone Press Agency

По его словам, Зеленский «был хорошим комиком и отличным актёром», но как политик он «не справился со своими задачами». По его словам, «конфликт с Россией — прямое тому доказательство».

Макговерн уверен, что во главе киевского режима стоит американская марионетка.

«У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется... но скоро ему придётся осознать, что это не продлится долго», — подчеркнул он.

Ведущий согласился с Макговерном.

«Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис», — цитирует ведущего РИА Новости.

Нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее назвал «немного странным» поведение Зеленского, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».

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