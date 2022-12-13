Экс-аналитик ЦРУ Макговерн назвал Зеленского хорошим актёром, но плохим политиком
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- © President Of Ukraine/Keystone Press Agency
По его словам, Зеленский «был хорошим комиком и отличным актёром», но как политик он «не справился со своими задачами». По его словам, «конфликт с Россией — прямое тому доказательство».
Макговерн уверен, что во главе киевского режима стоит американская марионетка.
«У Зеленского нет выбора, кроме как играть свою роль, и он хорошо с ней справляется... но скоро ему придётся осознать, что это не продлится долго», — подчеркнул он.
Ведущий согласился с Макговерном.
«Но мне стыдно от мысли, что единственный парень, которому это удалось, погряз в коррупции и втянул страну в кризис», — цитирует ведущего РИА Новости.
Нынешний президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва ранее назвал «немного странным» поведение Зеленского, который «словно является частью спектакля» и выступает по телевидению «утром, днём и ночью».