Кириенко: более 150 активистов ОНФ стали добровольцами в рамках СВО

Первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко заявил, что более 150 активистов Общероссийского народного фронта (ОНФ) стали добровольцами в рамках СВО.

Об этом он сказал на заседании центрального штаба ОНФ, которое было посвящено итогам работы движения за год.

«В первую очередь, огромные слова благодарности активистам Народного фронта, из которых больше 150 человек ушли добровольцами в зону спецоперации», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он выразил благодарность также волонтёрам движения, которые, рискуя своей жизнью, раздавали гумпомощь нуждающимся, а также спасали людей и вытаскивали детей из подвалов.

В октябре волонтёры ОНФ совершили благотворительную поездку по ЛНР. Добровольцы доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов.