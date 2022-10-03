Волонтёры ОНФ доставили гумпомощь жителям труднодоступных районов ЛНР

Волонтёры Общероссийского народного фронта (ОНФ) совершили благотворительную поездку по ЛНР. Добровольцы доставили продукты и средства гигиены пожилым и нуждающимся жителям труднодоступных населённых пунктов.

Об этом сообщает ФАН.

В Луганской Народной Республике представители общественного движения ведут активную благотворительную работу с апреля 2022 года.

«За это время мы помогли 30 тыс. людей. Мы развозим продукты, одежду, игрушки и канцелярию, медикаменты, постельное белье — всё, что нужно на территориях, которые освобождены», — рассказала представительница ОНФ Мария Белецкая.

Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Иркутская область передала жителям Луганской Народной Республики спецтехнику.