Волонтёры ОНФ доставили гумпомощь жителям труднодоступных районов ЛНР
- РИА Новости
Об этом сообщает ФАН.
В Луганской Народной Республике представители общественного движения ведут активную благотворительную работу с апреля 2022 года.
«За это время мы помогли 30 тыс. людей. Мы развозим продукты, одежду, игрушки и канцелярию, медикаменты, постельное белье — всё, что нужно на территориях, которые освобождены», — рассказала представительница ОНФ Мария Белецкая.
Ранее газета «Взгляд» сообщала, что Иркутская область передала жителям Луганской Народной Республики спецтехнику.