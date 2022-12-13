Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ продолжают стягивать РСЗО на Запорожское направление.

«ВСУ активно начали использовать РСЗО, подтянули и «Ураган», и «Ольху», помимо тех же HIMARS, MARS-II, MLRS. Такое ощущение, что хотят доказать, что всё у них с РСЗО хорошо после того, как российские силы накрыли их большое количество», — цитирует ТАСС Рогова.

8 декабря стало известно, что ВКС России нанесли удары по населённым пунктам Шевченковское и Григоровское в Запорожской области, там уничтожено пять пусковых установок американских РСЗО MLRS и две MARS II немецкого производства.