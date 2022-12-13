Советник офиса президента Украины Арестович заявил о сильной усталости Зеленского

Советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил о сильной усталости Владимира Зеленского.

Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.

Арестович назвал текущую ситуацию «очень тяжёлой бесконечной гонкой».

По его словам, Зеленский стал другим человеком.

«И этот новый человек тоже уставший», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Зеленский признал, что без США Украине будет очень сложно.

* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.