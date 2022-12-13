Советник офиса президента Украины Арестович заявил о сильной усталости Зеленского
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Об этом он сказал в интервью журналисту Дмитрию Гордону*.
Арестович назвал текущую ситуацию «очень тяжёлой бесконечной гонкой».
По его словам, Зеленский стал другим человеком.
«И этот новый человек тоже уставший», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Зеленский признал, что без США Украине будет очень сложно.
* Внесён Росфинмониторингом в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму, 06.04.2022. Также Гордон внесён в перечень лиц и организаций, выполняющих функции иностранного агента, по решению Минюста России 02.09.2022.