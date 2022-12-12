Зеленский признал, что без США Украине будет очень сложно

Киевские власти следят за тем, что происходит в США, потому что Украина не выдержит без американской поддержки, заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью американскому телеведущему Дэвиду Леттерману для Netflix.

«Мы понимаем, что происходит в США, мы за этим следим, это правда, для нас это важно, потому что США — лидер в поддержке Украины, и без их поддержки нам будет сложно, прям очень сложно», — цитирует Зеленского ТАСС.

Вопрос, когда закончится конфликт на Украине, тоже от этой поддержки, подчеркнул он.

Он попросил у США «более мощную помощь».

Ранее Зеленский в беседе с американским лидером Джо Байденом заявил об уничтожении 50% энергетической инфраструктуры Украины.