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В Белоруссии возбудили дело против Тихановской за создание экстремистского формирования

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В Минске возбудили уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую подозревают в создании экстремистского формирования.
В Белоруссии возбудили дело против Тихановской за создание экстремистского формирования
  • Gettyimages.ru
  • © Thierry Monasse

«Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение», — говорится в заявлении БЕЛТА.

Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении Тихановской, Валерия Сахащика, Александра Азарова и других лиц.

Ранее Следственный комитет Белоруссии окончил предварительное расследование в отношении Тихановской, уголовное дело передано генеральному прокурору республики.

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