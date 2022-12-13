В Белоруссии возбудили дело против Тихановской за создание экстремистского формирования

В Минске возбудили уголовное дело в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, которую подозревают в создании экстремистского формирования.

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«Сотрудниками ГУБОПиК МВД получены сведения о создании в Польше и Литве военизированного экстремистского формирования «Посполитое Рушение», — говорится в заявлении БЕЛТА. Отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении Тихановской, Валерия Сахащика, Александра Азарова и других лиц. Ранее Следственный комитет Белоруссии окончил предварительное расследование в отношении Тихановской, уголовное дело передано генеральному прокурору республики.