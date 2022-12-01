СК Белоруссии передал в прокуратуру дело Тихановской для направления в суд

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Следственный комитет Белоруссии окончил предварительное расследование в отношении экс-кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, уголовное дело передано генеральному прокурору республики.
СК Белоруссии передал в прокуратуру дело Тихановской для направления в суд
  • AP

«Главным следственным управлением Следственного комитета в порядке специального производства окончено предварительное расследование в отношении Тихановской С. Г.», — говорится в сообщении ведомства в Telegram.

Уголовное дело передано генпрокурору «для направления в суд».

Ранее Верховный суд Белоруссии оставил в силе приговор Сергею Тихановскому, мужу экс-кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, в виде 18 лет колонии. 

Позднее в Белоруссии вынесли приговоры трём фигурантам дела о заговоре с целью захвата власти — Юрию Зенковичу, Александре Федуте и Григорию Костусеву.

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