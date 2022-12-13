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Глава МИД Украины Кулеба: стране потребуются сотни миллиардов евро на восстановление

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Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что Украине потребуются сотни миллиардов евро на восстановление.
Глава МИД Украины Кулеба: стране потребуются сотни миллиардов евро на восстановление
  • globallookpress.com
  • © Kay Nietfeld/dpa

«Для того чтобы Украина восстановилась, потребуются сотни миллиардов евро. Ещё слишком рано приводить конкретные цифры, потому что конфликт продолжается», — сказал он в интервью французскому телеканалу LCI. Его слова приводит РИА Новости.

Кулеба отметил, что часть этой суммы должна быть взята из замороженных российских активов.

Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель заявил, что ЕС будет искать способ передать Украине средства из замороженных российских активов.

Глава Всемирного банка Дэвид Малпасс также спрогнозировал рост расходов на восстановление Украины.

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