Подполковник НМ ДНР: ВСУ не прекращают обстрелы Донецка даже при плохой видимости

Подполковник Народной милиции (НМ) ДНР, депутат республиканского парламента Андрей Баевский в эфире Первого канала заявил, что украинские войска не прекращают обстрелы Донецка даже в условиях плохой видимости.

Он рассказал, что вчера в Донецке были низкая облачность и дождь, а сегодня «лежит туман и видимость не больше 200 метров».

По его словам, новые обстрелы не могут быть по цели, поскольку в таких условиях невозможно наблюдать какую-то цель и корректировать огонь.

«И тем не менее новые и новые пакеты «Градов» отправляются по самым населённым районам Донецка, Горловки и других населённых пунктов», — цитирует его ТАСС.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Донецка в последние дни являются самыми сильными за всё время существования республики.