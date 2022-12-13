Узнать больше

Врио главы ДНР Пушилин заявил о высокой интенсивности обстрелов Донецка

Короткая ссылка
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Донецка в последние дни являются самыми сильными за всё время существования республики.
Врио главы ДНР Пушилин заявил о высокой интенсивности обстрелов Донецка
  • РИА Новости

«Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014, ни в 2015 году. Противник регулярно, каждый день, два раза в день примерно, а может и три, работает по площадям в разное время, в разные места», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». Его слова приводит ТАСС.

12 декабря украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, в результате чего погибли три мирных жителя.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить