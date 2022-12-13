Врио главы ДНР Пушилин заявил о высокой интенсивности обстрелов Донецка

Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что обстрелы Донецка в последние дни являются самыми сильными за всё время существования республики.

«Если Донецк брать, то так Донецк не обстреливался никогда, ни в 2014, ни в 2015 году. Противник регулярно, каждый день, два раза в день примерно, а может и три, работает по площадям в разное время, в разные места», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Соловьёв LIVE». Его слова приводит ТАСС.

12 декабря украинские военные обстреляли Куйбышевский и Киевский районы Донецка, в результате чего погибли три мирных жителя.