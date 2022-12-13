Сальдо: покушение на первого замглавы администрации Херсонской области организовано ДРГ
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По его словам, имеются соответствующие видеоматериалы.
«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Теперь, по крайней мере, ясно, что это работает ДРГ», — сказал Сальдо.
Ранее глава Министерства здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что Булюк получил ранение при подрыве автомобиля.
По словам Сальдо, жизни Булюка после покушения ничего не угрожает.