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Сальдо: покушение на первого замглавы администрации Херсонской области организовано ДРГ

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Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире телеканала «Россия 24» сообщил, что покушение на первого замглавы администрации региона Виталия Булюка было организовано украинской диверсионно-разведывательной группой (ДРГ).
Сальдо: покушение на первого замглавы администрации Херсонской области организовано ДРГ
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

По его словам, имеются соответствующие видеоматериалы.

«Это было взрывное самодельное устройство, которое уже применялось в Херсоне неоднократно в отношении наших товарищей, работников. Теперь, по крайней мере, ясно, что это работает ДРГ», — сказал Сальдо.

Ранее глава Министерства здравоохранения Херсонской области Вадим Ильмиев сообщил, что Булюк получил ранение при подрыве автомобиля.

По словам Сальдо, жизни Булюка после покушения ничего не угрожает.

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