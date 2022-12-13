Сальдо: жизни первого замгубернатора Булюка после покушения ничего не угрожает

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в эфире «России 24» заявил, что жизни первого заместителя главы региона Виталия Булюка, пострадавшего в результате организованного украинскими силовиками покушения, ничего не угрожает.

По его словам, он разговаривал с Булюком 13 декабря, пострадавший чувствует себя «достаточно бодро».

«Те ранения, которые у него есть, угрозы для жизни не представляют, но какое-то время, конечно же, нужно для реабилитации», — цитирует его ТАСС.

12 декабря стало известно, что первый заместитель губернатора Херсонской области Виталий Булюк получил ранение при подрыве автомобиля.

По данным регионального Минздрава, его состояние оценивается как средней степени тяжести.