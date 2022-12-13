Офицер НМ ЛНР рассказал об отказе бойцов ВСУ выполнять приказы под Артёмовском

Украинские военные массово отказываются выполнять приказы руководства под Артёмовском. Об этом заявил офицер Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) Андрей Марочко.

Он отметил, что в районе Артёмовска украинские солдаты массово саботируют и игнорируют приказы командования.

«Так, в одной бронетанковой группе механики-водители слили горюче-смазочные материалы для того, чтобы не идти в контрнаступление», — приводит ТАСС слова Марочко.

Он добавил, что отряд украинских военных укрылся в лесополосе, не доехав до места сбора. Они сообщили командованию, что их транспорт якобы застрял из-за плохой погоды.

В ноябре в Минобороны России заявили, что боевики одного из украинских националистических формирований для устрашения расстреляли пять украинских военнослужащих, которые отказались выполнять приказы командования в ЛНР.