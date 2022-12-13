Узнать больше

Рогов назвал темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области рекордными

Короткая ссылка
Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области рекордными.
Рогов назвал темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области рекордными
  • РИА Новости

«Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок», — сказал он РИА Новости.

Ранее Вооружённые силы России применили РСЗО «Торнадо-Г» для поражения укрепрайона украинских сил на Марьинском направлении.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также рассказал об успехах союзных сил на Марьинском направлении.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить