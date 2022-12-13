Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов назвал темпы уничтожения украинских РСЗО в Запорожской области рекордными.

«Только за последние дни уничтожено порядка полутора десятков реактивных систем залпового огня, включая HIMARS, MLRS, MARS-II, а также радиолокационных станций. Кроме того, нанесены удары по складам с боеприпасами. Это рекордные показатели по уничтожению вражеских РСЗО за столь короткий срок», — сказал он РИА Новости.

Ранее Вооружённые силы России применили РСЗО «Торнадо-Г» для поражения укрепрайона украинских сил на Марьинском направлении.

Врио главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин также рассказал об успехах союзных сил на Марьинском направлении.