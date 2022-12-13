Гросси обсудил безопасность АЭС с премьером Украины

Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси заявил, что обсудил безопасность украинских АЭС с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем.

«Я провёл прекрасную встречу с премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем... Мы договорились о размещении миссий МАГАТЭ по обеспечению безопасности на всех атомных электростанциях Украины», — сообщил Гросси в Twitter.

Он отметил, что работа по созданию зоны безопасности вокруг Запорожской АЭС продолжается.

9 декабря Гросси сообщил, что защитная зона вокруг ЗАЭС может заработать в ближайшее время.

Замглавы российского МИД Сергей Вершинин отметил, что Россия доверяет экспертизе и знаниям МАГАТЭ в вопросах, связанных с Запорожской АЭС.