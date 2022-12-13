Премьер Италии Мелони отметила важность единства G7 по вопросу поддержки Киева

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони отметила необходимость сохранения единства «Большой семёрки» в оказании полной поддержки Украине, в том числе в военной сфере.

«Фундаментально важно оставаться едиными в полной поддержке Киева со стороны G7, в том числе в экономической и военной областях», — приводит РИА Новости слова Мелони в ходе видеоконференции лидеров стран G7.

Мелони подчеркнула, что Италия полностью присоединяется к международной поддержке Украины.

По её словам, Украине должна быть оказана «немедленная экономическая поддержка», и уже сейчас нужно «начать планировать послевоенное восстановление».

Ранее сообщалось, что страны G7 продолжат поставлять оружие армии Украины и сделают акцент на средствах ПВО.