Reutes: Нидерланды предлагают разместить на своей территории спецтрибунал по Украине

Глава МИД Нидерланды Вопке Хукстра заявил о готовности страны разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место «российских преступлений» на Украине.

«Вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и источники финансирования для создания трибунала», — приводит его слова Reuters.

В то же время он отметил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, ведущего расследование предполагаемых военных преступлений на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного суда по Украине находится в разработке.