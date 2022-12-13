Reutes: Нидерланды предлагают разместить на своей территории спецтрибунал по Украине
«Вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и источники финансирования для создания трибунала», — приводит его слова Reuters.
В то же время он отметил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, ведущего расследование предполагаемых военных преступлений на Украине.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного суда по Украине находится в разработке.