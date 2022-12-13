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Reutes: Нидерланды предлагают разместить на своей территории спецтрибунал по Украине

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Глава МИД Нидерланды Вопке Хукстра заявил о готовности страны разместить специальный трибунал по расследованию якобы имевших место «российских преступлений» на Украине.

«Вместе с ЕС Нидерланды будут искать международную поддержку и источники финансирования для создания трибунала», — приводит его слова Reuters

В то же время он отметил, что новый трибунал не должен вмешиваться в работу Международного уголовного суда, ведущего расследование предполагаемых военных преступлений на Украине.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что создание международного суда по Украине находится в разработке.

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