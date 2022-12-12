В НАПК Украины начали проверку данных о люксовых авто у замглавы офиса Зеленского
- РИА Новости
«НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ», — приводит РИА Новости его слова.
3 декабря киевская полиция начала расследование после того, как в СМИ попали фотографии, на которых Тимошенко сидит за рулём Porsche Taycan 2021 года выпуска «стоимостью около $100 тыс.».
Как пишет «Украинская правда», заместитель главы офиса Владимира Зеленского «несколько месяцев передвигался на Porsche Taycan».