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В НАПК Украины начали проверку данных о люксовых авто у замглавы офиса Зеленского

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Глава украинского Нацагентства по вопросам противодействия коррупции (НАПК) Александр Новиков рассказал, что информация о люксовых автомобилях у замглавы офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко проходит проверку.
В НАПК Украины начали проверку данных о люксовых авто у замглавы офиса Зеленского
  • РИА Новости

«НАПК проводит проверку по соответствующей информации в СМИ», — приводит РИА Новости его слова.

3 декабря киевская полиция начала расследование после того, как в СМИ попали фотографии, на которых Тимошенко сидит за рулём Porsche Taycan 2021 года выпуска «стоимостью около $100 тыс.».

Как пишет «Украинская правда», заместитель главы офиса Владимира Зеленского «несколько месяцев передвигался на Porsche Taycan».

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