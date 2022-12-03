УП: полиция расследует, как в СМИ попали фото чиновника из офиса Зеленского в элитном авто

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На Украине киевская полиция начала расследование после того, как в СМИ попали фотографии, на которых заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко сидит за рулём Porsche Taycan 2021 года выпуска «стоимостью около $100 тыс.». Как пишет «Украинская правда», полиция выясняет, как фотографии из системы городского видеонаблюдения попали в прессу.
УП: полиция расследует, как в СМИ попали фото чиновника из офиса Зеленского в элитном авто
  • globallookpress.com
  • © Volodymyr Tarasovukrinform / Keystone Press Agency

«По факту публикации «Украинской правды» о заместителе руководителя офиса президента Кирилле Тимошенко открыто уголовное производство», — говорится в сообщении газеты, которая ссылается сразу на три источника в правоохранительных органах.

Уточняется, что расследование ведёт отдел особо тяжких преступлений следственного управления ГУ Нацполиции Киева.

Расследуется дело по факту несанкционированного копирования информации из системы камер видеонаблюдения «Безопасный город». Производство было зарегистрировано по статье 362 ч. 2 на следующий день после публикации.

Также отмечается, что этому предшествовала публикация статьи о том, что заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко «несколько месяцев передвигался на Porsche Taycan».

Ранее ведущий телеканала Fox News Такер Карлсон подверг президента Украины Владимира Зеленского критике за постоянное выпрашивание денег у Вашингтона, назвав его «коррумпированным украинским диктатором».

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