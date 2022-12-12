Дуда: число беженцев с Украины будет расти, Польша и ФРГ должны просить поддержку у ЕС
- РИА Новости
Слова политика приводит ТАСС. Такое заявление он сделал на пресс-конференции с президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером.
«Число беженцев в Польше в последние недели и месяцы возросло. Мы считаем, что их сейчас около 3 млн. Вероятно, это будет означать рост числа беженцев в Германии и соседних странах», — сказал Дуда.
Некоторые беженцы при этом считают Польшу транзитной страной, добавил Дуда.
«Германия должна ожидать того, что число беженцев будет расти», — констатировал он.
Варшава и Берлин должны обращаться к европейскому сообществу, к Еврокомиссии с просьбой о специальной финансовой поддержке в качестве стран, которые «принимают на себя груз, связанный с принятием беженцев», отметил он.
Обозреватели Financial Times ранее выразили мнение, что европейские государства устали принимать украинских беженцев и начинают разрабатывать законодательные меры для борьбы с незаконными мигрантами, готовясь к новой волне этой зимой.