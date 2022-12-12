Воздушную тревогу объявили в ряде регионов Украины
В Кировоградской, Николаевской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей объявлена воздушная тревога.
- AP
Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты Минцифры страны.
Ранее воздушная тревога была объявлена в Киеве, Киевской области, а также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.
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