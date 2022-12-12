В ряде регионов Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога звучит в Киеве и Киевской области, а также в ряде других областей Украины.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные онлайн-карты воздушных тревог Минцифры Украины.

Тревога объявлена также в Житомирской, Винницкой, Одесской, Черкасской, Кировоградской, Николаевской и Харьковской областях.

11 декабря в Черниговской, Сумской и Харьковской областях Украины была объявлена воздушная тревога.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщал, что число мирных жителей, пострадавших в результате обстрела Донецка со стороны украинских боевиков 11 декабря, увеличилось до семи человек.

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей ДНР не закрывать подъезды домов, чтобы спасающиеся от обстрелов боевиков ВСУ могли укрыться в зданиях.