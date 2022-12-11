Узнать больше

Пушилин призвал жителей ДНР не закрывать подъезды, чтобы люди могли укрыться при обстреле

Короткая ссылка
Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей ДНР не закрывать подъезды домов, чтобы спасающиеся от обстрелов боевиков ВСУ могли укрыться в зданиях.
Пушилин призвал жителей ДНР не закрывать подъезды, чтобы люди могли укрыться при обстреле
  • РИА Новости

«Проехал по центру столицы республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то — под замком. То же самое с подъездными дверьми. Открытые двери подъездов и убежищ — цена чьей-то жизни», — написал он в воскресенье в своем Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в городе начался пожар в районе рынка «Маяк» из-за обстрела боевиками ВСУ.

11 декабря в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ несколько раз обстреляли Донецк из «Градов».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить