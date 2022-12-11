Пушилин призвал жителей ДНР не закрывать подъезды, чтобы люди могли укрыться при обстреле

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики Денис Пушилин призвал жителей ДНР не закрывать подъезды домов, чтобы спасающиеся от обстрелов боевиков ВСУ могли укрыться в зданиях.

«Проехал по центру столицы республики, проверил состояние нескольких убежищ. Где-то они открыты, где-то — под замком. То же самое с подъездными дверьми. Открытые двери подъездов и убежищ — цена чьей-то жизни», — написал он в воскресенье в своем Telegram.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин заявил, что в городе начался пожар в районе рынка «Маяк» из-за обстрела боевиками ВСУ.

11 декабря в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, заявили, что боевики ВСУ несколько раз обстреляли Донецк из «Градов».