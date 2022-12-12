На Купянском и Краснолиманском направлениях уничтожено до 70 украинских военных, информирует Минобороны России.

«На Купянском и Краснолиманском направлениях в результате комплексного огневого поражения по районам сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ уничтожено до 70 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и пять автомобилей», — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли огневое поражение по месту дислокации ротной группы ВСУ на Купянском направлении в районе Табаевки, там уничтожены 65 украинских военных.