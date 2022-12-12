Зеленский поручил найти основания для лишения депутата Бойко звания «Герой Украины»

Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против депутата Верховной рады, лидера запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко после появления петиции о лишении его звания «Герой Украины».

Как информирует РИА Новости, петиция была зарегистрирована на сайте офиса президента 12 сентября и набрала более 26 тыс. голосов.

«Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить затронутый в петиции вопрос, проанализировать наличие оснований для применения персональных ограничительных мер относительно Юрия Бойко», — цитирует Зеленского агентство.

Он добавил, что лишение данного звания может произойти по решению президента страны в случае приговора за тяжкое преступление либо при введении персональных санкций.

В конце ноября на сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию. В ней также есть предложение «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».