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Зеленский поручил найти основания для лишения депутата Бойко звания «Герой Украины»

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил премьеру Денису Шмыгалю изучить основания для введения персональных санкций против депутата Верховной рады, лидера запрещённой в стране партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Юрия Бойко после появления петиции о лишении его звания «Герой Украины».

Как информирует РИА Новости, петиция была зарегистрирована на сайте офиса президента 12 сентября и набрала более 26 тыс. голосов.

«Я обратился к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю с просьбой изучить затронутый в петиции вопрос, проанализировать наличие оснований для применения персональных ограничительных мер относительно Юрия Бойко», — цитирует Зеленского агентство.

Он добавил, что лишение данного звания может произойти по решению президента страны в случае приговора за тяжкое преступление либо при введении персональных санкций.

В конце ноября на сайте офиса Зеленского появилась петиция с просьбой о переименовании России в Московию. В ней также есть предложение «заменить термин «русский» на «московский», а «Российская Федерация» на «Московская Федерация».

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