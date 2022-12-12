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В Казахстане успешно провели тестирование платформы цифрового тенге

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Председатель Национального банка Казахстана Галымжан Пирматов рассказал о тестировании технологической платформы цифрового тенге. По его словам, оно прошло успешно.
В Казахстане успешно провели тестирование платформы цифрового тенге
  • Gettyimages.ru

«В рамках пилотного проекта реальные потребители и торгово-сервисные предприятия смогли осуществить более 3,5 тысячи транзакций с цифровыми тенге, используя приложения участников финансового рынка. По итогам опроса населения более 60% респондентов готовы использовать цифровой тенге», — цитирует его ТАСС.

По его словам, до 15 декабря текущего года будет опубликован доклад c результатами всестороннего исследования и итоговым рекомендуемым решением о необходимости внедрения национальной цифровой валюты.

Он отметил, что в случае положительного решения в четвёртом квартале 2023 года предлагается промышленное применение цифрового тенге для сценариев социальных платежей и государственных закупок.

Ранее член экспертного совета Госдумы по цифровой экономике и блокчейн-технологиям Арсений Поярков выразил мнение, что цифровой рубль является удобным инструментом и не имеет отношения к криптовалюте. Центробанк создаёт цифровой рубль для обращения расчётов и контроля за транзакциями, объяснил специалист в разговоре с телеканалом «360».

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