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Гулевич назвал белорусско-российскую группировку фактором стратегического сдерживания

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Начальник Генерального штаба Вооружённых сил — первый заместитель министра обороны Белоруссии Виктор Гулевич в интервью телеканалу СТВ назвал белорусско-российскую группировку фактором стратегического сдерживания.
Гулевич назвал белорусско-российскую группировку фактором стратегического сдерживания
  • РИА Новости

«Россия — наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории — это также как факт нашего стратегического сдерживания», — цитирует его ТАСС.

По его словам, наличие у Белоруссии союзника «способствует безопасности страны».

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российские и белорусские военнослужащие готовятся на территории республики в качестве единой армии, чтобы отразить любую агрессию.

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