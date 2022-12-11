Гулевич назвал белорусско-российскую группировку фактором стратегического сдерживания
- РИА Новости
«Россия — наш основной союзник. И мы проводим совместные мероприятия, потому что размещение группировки на нашей территории — это также как факт нашего стратегического сдерживания», — цитирует его ТАСС.
По его словам, наличие у Белоруссии союзника «способствует безопасности страны».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что российские и белорусские военнослужащие готовятся на территории республики в качестве единой армии, чтобы отразить любую агрессию.